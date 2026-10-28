Bursa'da "Cumhuriyet Bayramı" konseri gerçekleştirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Hakan Özlev yönetti.
Sahne alan solistler ve koro, Cumhuriyet Bayramı'na özel oluşturdukları repertuvarı müzikseverlerle paylaştı.
Gecede, "Vardar Ovası", "Sarı Zeybek", "İzmir'in Dağları" ve "Onuncu Yıl Marşı" gibi eserlere sanatseverler de eşlik etti.
Konserin sonunda şef, solistler ve koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.