Bursa'da gitarist Christian Lavernier konser verdi

Gecede gitarist Lavernier "Preludio de Adios", kendi aranjmanı olan "Danny Boy", "Indios Verde" ve "Fragialle" gibi eserleri çaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğünün organize ettiği "Gitarın Döngüsel Yolculuğu" konserinde İtalyan gitarist ve besteci Christian Lavernier sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.