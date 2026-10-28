Bursa'da gitarist Christian Lavernier konser verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğünün organize ettiği "Gitarın Döngüsel Yolculuğu" konserinde İtalyan gitarist ve besteci Christian Lavernier sahne aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğünün organize ettiği "Gitarın Döngüsel Yolculuğu" konserinde İtalyan gitarist ve besteci Christian Lavernier sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede gitarist Lavernier "Preludio de Adios", kendi aranjmanı olan "Danny Boy", "Indios Verde" ve "Fragialle" gibi eserleri çaldı.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan sanatçı uzun süre alkışlandı.
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