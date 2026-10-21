Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra aracın altında kalan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Muhammed Beşir A. (17) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile ehliyetsiz sürücü Muhammed Beşir A. idaresindeki 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Muhammet Beşir A. otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin altından çıkarılan motosiklet sürücüsünün, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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KAZA YERİNE GELEN ANNENİN GÖZYAŞI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Muhammet Beşir A.'nın annesi, "Oğlum nerede, bir şey söyleyin" diyerek ağladı. Muhammed Beşir A.'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Narmin O.’nun polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.