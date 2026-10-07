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        Bursa'da "Ses ve Saz Dünyamızdan Solistler Geçidi" konseri düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Ses ve Saz Dünyamızdan Solistler Geçidi-Sezona Merhaba" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 01:31 Güncelleme:
        Bursa'da "Ses ve Saz Dünyamızdan Solistler Geçidi" konseri düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Ses ve Saz Dünyamızdan Solistler Geçidi-Sezona Merhaba" konseri düzenlendi.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Noyan Bükülen yönetti.

        Gecede hicaz, hüzzam ve kürdilihicazkar makamlarından oluşan eserler, solistler ve koro tarafından seslendirildi.

        Konserde solistler, "Güle Konmuş Bülbül Gibi Kalbim Neşeli", "Gönlüm Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor" ve "Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum" gibi eserleri yorumladı.

        Sanatseverler tarafından şef, solistler, koro ve orkestra uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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