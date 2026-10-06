GÜNCELLEME - Bursa'da evlerinde ölü bulunan çiftle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı kocanın evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural (62) ve Asiye Kara (60) çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşuları K.S'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olayla ilgili detaylara ulaşıldı

Vural ve Asiye Kara çiftinin otopsi işlemlerinde kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli K.S'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi.

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- Cenazeler defnedildi

Hayatını kaybeden Vural ve Asiye Kara çiftinin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.

Çiftin cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından Gençali Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Kara ailesinin yakınları, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile çok sayıda vatandaş katıldı.