Bursa'da evlerinde ölü bulunan çiftle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı kocanın evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan komşuları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı kocanın evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan komşuları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural (62) ve Asiye Kara (60) çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşuları K.S'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
- Olayla ilgili detaylara ulaşıldı
Vural ve Asiye Kara çiftinin otopsi işlemlerinde kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli K.S'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.