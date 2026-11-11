Dolomiti Energia Trento -TOFAŞ: 86-96

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıya 44-44 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte daha etkin bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde başladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 96-86 galip ayrıldı.

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