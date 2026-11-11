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        Bursaspor'da Antalyaspor maçı sonrası disiplin süreci

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 11 berabere kalan Bursaspor, karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yeşilbeyazlı kulübe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve maç sonrasında yayımlanan video gerekçe gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 00:24 Güncelleme:
        Bursaspor'da Antalyaspor maçı sonrası disiplin süreci

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 11 berabere kalan Bursaspor, karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yeşilbeyazlı kulübe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve maç sonrasında yayımlanan video gerekçe gösterildi.

        Trendyol 1. Lig'de 7 Kasım'da oynanan karşılaşmada Bursaspor, Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 11'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından yeşilbeyazlı camiada hakem kararlarına yönelik tepkiler gündeme geldi.

        Maçın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İdari Menajer Furkan Akın ve Kulüp Başkanı Enes Çelik, hakem yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulübün de tartışmalı pozisyonlara ilişkin görüntüleri içeren bir video yayımladığı öğrenildi.

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        Bursaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün söz konusu gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtilirken, Başkan Enes Çelik, İdari Menajer Furkan Akın ve Teknik Direktör Mustafa Er'in de karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

        Gözler şimdi PFDK'nın yapacağı değerlendirmeye çevrildi. Sevk kararlarının henüz kesinleşmiş bir ceza anlamına gelmediği, nihai kararın kurulun incelemesinin ardından verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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