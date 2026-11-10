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        Osmangazi'de LGS maratonuna ücretsiz eğitim desteği

        Osmangazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. Emek ve Pınarbaşı'ndaki eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslar, gençlerin bilgilerini pekiştirerek gelecek hedeflerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına imkan sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Osmangazi'de LGS maratonuna ücretsiz eğitim desteği

        Osmangazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. Emek ve Pınarbaşı'ndaki eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslar, gençlerin bilgilerini pekiştirerek gelecek hedeflerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına imkan sunuyor.

        Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin başarı yolculuğuna katkı sağlamayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, LGS hazırlık kurslarıyla gençlerin yanında yer alıyor. Emek Yetenek Evi ve Eğitim Merkezi ile Pınarbaşı Nilüfer Hatun Eğitim Merkezi'nde haftanın üç günü gerçekleştirilen derslerden, 7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören toplam 95 öğrenci yararlanıyor. Sınav hazırlıklarına yönelik kapsamlı bir programın uygulandığı merkezlerde gençler, okulda edindikleri bilgileri pekiştirme ve eksik oldukları konuları tamamlama fırsatı buluyor. Türkçe, matematik, İngilizce, tarih, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsayan eğitimlerde, müfredata uygun konu anlatımları ile test çözüm çalışmalarına ağırlık veriliyor. Düzenli olarak uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerin bilgi düzeyleri değerlendirilirken, farklı soru tipleri üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde sınav pratiği kazanmaları sağlanıyor.

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        Öğrencilerin sınav yolculuğuna yakın takip

        Akademik eğitimin yanı sıra rehberlik faaliyetleri de programın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilirken, aileleriyle gerçekleştirilen haftalık görüşmelerde akademik durumları ve sınav hazırlık süreçleri değerlendiriliyor. Böylece ailelerin de eğitim sürecine dahil edilmesiyle öğrencilerin eksiklerinin belirlenmesi, çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sınava daha verimli hazırlanmaları hedefleniyor.

        "Öğrencilerimizin bu maratonda geri kalmamaları için çalışıyoruz"

        LGS hazırlık kurslarının öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Türkçe öğretmeni Sinan Ebinç, "Osmangazi Belediyesi olarak Emek ve Pınarbaşı'nda LGS hazırlık kurslarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim faaliyetleri bizim için çok önemli. Çünkü belediyemiz aracılığıyla öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Birçok yetenekli öğrencimiz bu kurslardan yararlanıyor. Öğrencilerimizin LGS maratonunda geri kalmamaları adına bu süreçte yapılması gereken tüm çalışmaları imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz de derslerine çalışarak, ödevlerini yaparak emeklerimizin karşılığını veriyor. Bu zorlu maratonda öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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        Öğrencilerden Başkan Erkan Aydın'a teşekkür

        LGS hazırlık kurslarından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise, "LGS'ye hazırlanmak için bu kurslara geliyoruz. Normal bir dershanede bulunan imkanların burada da olması ve aynı zamanda ücretsiz sunulması çok hoşumuza gidiyor. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor, yanlışlarımız üzerinde durarak anlamadığımız konuları tekrar tekrar anlatıyor. Bu sayede sınava iyi ve hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Hedeflediğimiz liseleri kazanmak için çalışıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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