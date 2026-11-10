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        Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın paniği

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın paniği

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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