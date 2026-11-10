BTÜ öğrencileri adına 3 bin 759 fidan toprakla buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2026 yılında kayıt yaptıran öğrencileri adına 3 bin 759 meyve fidanını, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde toprakla buluşturdu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için anlamlı bir projeye imza attı. BTÜ’yü 2026 yılında tercih ederek kayıt yaptıran 3 bin 759 öğrenci adına meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde BTÜ öğrencileri adına meyve fidanları dikildi. Doğaya katkı sunmayı ve deprem bölgesindeki yeşil alanların artırılmasını amaçlayan çalışma ile BTÜ’ye 2026 yılında kayıt yaptıran her bir öğrenci adına bir fidan dikilerek kalıcı bir çevre mirası oluşturuldu.

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Fidan sertifikalarına çevrim içi erişim

BTÜ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında adına fidan dikilen öğrenciler, fidan sertifikalarına bys.btu.edu.tr/fidan adresinden ulaşabilecek. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, dikilen fidanların büyüyerek geleceğe nefes olmasını dileyerek çevreye duyarlı nesiller yetiştirme ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hedefini vurguladı.