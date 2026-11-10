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        Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü: Yaralı martının yardımına koştu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bulduğu yaralı martıyı aracına alan duyarlı vatandaş, kuşu besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü: Yaralı martının yardımına koştu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bulduğu yaralı martıyı aracına alan duyarlı vatandaş, kuşu besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.

        Olay, Alanyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Vasıf Yenier, yol üzerinde uçamayan bir martı olduğunu fark etti. Aracını durdurarak martının yanına giden Yenier, yaralı kuşu aracına aldı. Martının aç olduğunu fark eden Yenier, yanında götürdüğü pişmiş tavukla kuşu besledi. Kanatlarından yaralandığı belirlenen martıyı İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götüren duyarlı vatandaş, kuşu belediye ekiplerine teslim etti.

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        Yaralı martının bakım ve tedavisinin yapılması için çalışma başlatılırken, vatandaşın duyarlı davranışı takdir topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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