Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü: Yaralı martının yardımına koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bulduğu yaralı martıyı aracına alan duyarlı vatandaş, kuşu besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda bulduğu yaralı martıyı aracına alan duyarlı vatandaş, kuşu besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.
Olay, Alanyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Vasıf Yenier, yol üzerinde uçamayan bir martı olduğunu fark etti. Aracını durdurarak martının yanına giden Yenier, yaralı kuşu aracına aldı. Martının aç olduğunu fark eden Yenier, yanında götürdüğü pişmiş tavukla kuşu besledi. Kanatlarından yaralandığı belirlenen martıyı İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götüren duyarlı vatandaş, kuşu belediye ekiplerine teslim etti.
Yaralı martının bakım ve tedavisinin yapılması için çalışma başlatılırken, vatandaşın duyarlı davranışı takdir topladı.
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