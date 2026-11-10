Bursa'daki katı atık tesisi Özbekistan'a örnek oluyor

Özbekistan’ın Fergana vilayetinde yapılması planlanan atık su arıtma projesi kapsamında, Özbekistan’dan Bursa'ya gelen heyet Demirtaş'taki katı atık tesisi'ni ziyaret ederek atık çamuru yakma teknolojisini inceledi. Teknolojinin Fergana’da kurulacak tesiste uygulanması planlanıyor.

Bursa, çevre teknolojileri alanındaki uygulamalarıyla yurt dışından gelen heyetlerin de ilgisini çekiyor. Demirtaş Sanayi Bölgesindeki katı atık tesisinde incelenen teknoloji, Özbekistan’ın Fergana vilayetinde hayata geçirilecek.

CDG Mühendislik yetkilisi Çağlar Özer, Özbekistan’da Fergana vilayetinde mühendislik alanında faaliyet yürüttüklerini belirterek, İneva firmasıyla elektrik ve otomasyon alanlarının yanı sıra atık çamurlarının yakılması konusunda da iş birliği yaptıklarını veFergana’da kurulması planlanan yeni atık su arıtma tesisinde bu teknolojiyi kullanmayı hedeflediklerini söyledi. Fergana’da yeni bir atık su arıtma tesisi yapılmasının planlandığını aktaran Özer, tesisin çıkışına atık çamurlarının yakılmasına yönelik teknolojiyi entegre etmek istediklerini söyledi. Bursa'daki tesis ziyaretinin teknoloji tanıtımı ve mevcut uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Özer, heyete sistemin çalışma prensiplerinin anlatılacağını ve bir sunum yapılacağını kaydetti.

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Sözleşme 2027 yılında yapılacak

Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Çağlar Özer, Bursa ziyaretinin ardından Özbekistan’a dönerek projeyi detaylandırmayı ve projelendirme çalışmalarını yürütmeyi planladıklarını vesürecin olumlu ilerlemesi halinde 2027 yılı içerisinde sözleşmenin imzalanacağını söyledi.