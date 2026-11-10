Minibüs, fabrika duvarı ile ağaca çarptı; 1'i ağır 4 yaralı (2)
Giriş: 10.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
KAZA KAMERADA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsün fabrika duvarı ile ağaca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan Enes K. ve Sait S.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Fırat T.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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