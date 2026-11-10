Kontrolden çıkıp ağaca böyle çarptı: 1'i ağır 4 yaralı Metrelerce sürüklendi ağaca çarptı: 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, fabrika duvarına ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla fabrika duvarına ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.