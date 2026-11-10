12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında 12 saat saygı nöbeti tutulan okulda, öğrenci ve veliler gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'da 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Şahinkaya Academy Kampüsü'nde gerçekleştirilen Ata'ya Saygı Nöbeti'nde öğrenci ve veliler bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan nöbet, gece boyunca farklı yaş gruplarından katılımcıların dönüşümlü olarak görev almasıyla sürdü. 12 saat boyunca kesintisiz sürdürülen nöbet kapsamında, on dakikalık değişimlerle öğrenci, öğretmen ve veliler görev aldı.

Onursal Başkan Nebahat Şahinkaya ve Rasim Şahinkaya'nın da yer aldığı nöbet, 10 Kasım sabahı saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhan Şahinkaya, Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, yönetici, öğrenci ve veliler sabahki programda da hazır bulundu.

REKLAM

Programı 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirten Onursal Başkan Rasim Şahinkaya, "60 yıldan beri bu sevda hep böyle devam ediyor. Eğer canım sağ olursa bir 60 yıl daha devam ederim bu sevdaya" dedi.

Şahinkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ise, "Biz Ata'mızın yolunda her gün, her yıl, 23 yıldır eğitim kurumumuzla, gönlümüzde, kendi ömrümüzde her gün bu yolda yürüyoruz. Biz evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte 10 Kasım'ı her zaman ruhumuzda yaşıyoruz. Ama biz bu gece sabaha kadar sadece biz 10 Kasım'ın o gecesindeki acı geceyi değil, aynı zamanda yıllarca savaşlarda, cephelerde geceleri bizler için hayatta kalan, bizler için uyumayan anneleri, bizler için savaşan çocukları da anıyoruz. Biz bu gece çocuklarımızla birlikte sabaha kadar Ata'mızın bize bıraktığı mirasın arkasında dimdik durduğumuzu gösteriyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Öğrenciler ise, "Arkadaşlarımızla olmak, bu duyguyu daha içten ve daha kalpten hissettiriyor. Özellikle bu kadar yeni nesille birlikte olup, onlarla birlikte sabaha kadar burada olmak gerçekten çok duyguları içten hissettiriyor. Benim nöbetim saat 3'te soğuk olacak ama Ata'mız için değer. Bugün saat 21'i 05 geçiyor. Yarın sabah 9'u 5 geçeye kadar yani 10 Kasım'ın sabahına kadar hep birlikte arkadaşlar, aileler olarak Ata'mızı anmak için büyük bir gururla ve mutlulukla nöbet tutacağız. Hep beraber Ata'mızı gururla anacağız" ifadelerine yer verdi.