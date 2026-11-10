Büyükşehir Beşevler'de altyapıyı yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde kanalizasyon hattını yenileme çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik kanalizasyon hattını yeniledi.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanından altyapı ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

Barış Sokak'ta hummalı çatışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen imalat çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ekipler, Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilemek üzere imalata başladı. Bu çerçevede ekipler, Barış Sokak'ta 200 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattında çalışmalara hız verdi.

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Beşevler Mahallesi Barış Sokak sakinleri, talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.