Bursa'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından alkışlandı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, "Vardar Ovası", "Fikrimin İnce Gülü", "Bülbülün Kanadı Sarı" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserler seslendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

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