Mustafakemalpaşa'da Trabzonlular Derneği'nden görkemli açılış

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği, Lalaşahin Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının resmi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Karadeniz ezgileri ve renkli etkinliklerle adeta şölene dönüştü.

Açılış törenine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Karasakal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta ayrıca Mustafakemalpaşa Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emre Yılmaz, Bursa Trabzonlular Federasyonu Başkanı Engin Tokgöz, Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Birinci ve Karacabey Karadenizliler Dernek Başkanı Zeki Baştan da yer aldı.

REKLAM

Programda konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Trabzon ile geçmişe dayanan özel bağlarının bulunduğunu belirterek, Trabzonspor’a Spor Bakanlığı döneminde sağladığı katkıları anlattı. Trabzonlu vatandaşların kendisini de kendilerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Erdem, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Resmi törenin ardından Karadenizli sanatçılar İsmail Cumhur, Boran Alparslan Akkaya, Nihat Yılmaz, Hikmet Cüre ve Mustafa Dibiç sahne aldı. Karadeniz ezgileri eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşadı.

REKLAM

Dernek yerleşkesinin alt bölümünde Dereboyu’nda kurulan lunapark da özellikle çocukların ve ailelerin ilgisini çekti. Gondol, çarpışan arabalar ve çeşitli oyun gruplarıyla açılış programı renkli görüntülere sahne oldu.

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği Başkanı Cemil Köstereli, açılışa katılan protokol üyelerine, dernek temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Yeni hizmet binasının kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Argın’a teşekkür eden Köstereli, organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen firmalara da şükranlarını sundu.

REKLAM

Yeni hizmet binasıyla birlikte Mustafakemalpaşa’da yaşayan Trabzonluların kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği ve bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası oluşturulurken, derneğin ilçedeki sosyal dayanışmaya katkı sağlaması hedefleniyor.