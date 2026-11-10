Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Mustafakemalpaşa'da Trabzonlular Derneği'nden görkemli açılış

        Mustafakemalpaşa'da Trabzonlular Derneği'nden görkemli açılış

        Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği, Lalaşahin Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının resmi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Karadeniz ezgileri ve renkli etkinliklerle adeta şölene dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Mustafakemalpaşa'da Trabzonlular Derneği'nden görkemli açılış

        Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği, Lalaşahin Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının resmi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Karadeniz ezgileri ve renkli etkinliklerle adeta şölene dönüştü.

        Açılış törenine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Karasakal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün ve çok sayıda davetli katıldı.

        Açılışta ayrıca Mustafakemalpaşa Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emre Yılmaz, Bursa Trabzonlular Federasyonu Başkanı Engin Tokgöz, Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Birinci ve Karacabey Karadenizliler Dernek Başkanı Zeki Baştan da yer aldı.

        REKLAM

        Programda konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Trabzon ile geçmişe dayanan özel bağlarının bulunduğunu belirterek, Trabzonspor’a Spor Bakanlığı döneminde sağladığı katkıları anlattı. Trabzonlu vatandaşların kendisini de kendilerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Erdem, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Resmi törenin ardından Karadenizli sanatçılar İsmail Cumhur, Boran Alparslan Akkaya, Nihat Yılmaz, Hikmet Cüre ve Mustafa Dibiç sahne aldı. Karadeniz ezgileri eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşadı.

        REKLAM

        Dernek yerleşkesinin alt bölümünde Dereboyu’nda kurulan lunapark da özellikle çocukların ve ailelerin ilgisini çekti. Gondol, çarpışan arabalar ve çeşitli oyun gruplarıyla açılış programı renkli görüntülere sahne oldu.

        Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği Başkanı Cemil Köstereli, açılışa katılan protokol üyelerine, dernek temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Yeni hizmet binasının kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Argın’a teşekkür eden Köstereli, organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen firmalara da şükranlarını sundu.

        REKLAM

        Yeni hizmet binasıyla birlikte Mustafakemalpaşa’da yaşayan Trabzonluların kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği ve bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası oluşturulurken, derneğin ilçedeki sosyal dayanışmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Uludağ İçecek, Malatya'daki yeni üretim tesisi yatırımını COP31'de tanıttı
        Uludağ İçecek, Malatya'daki yeni üretim tesisi yatırımını COP31'de tanıttı
        Osmangazi'de LGS maratonuna ücretsiz eğitim desteği
        Osmangazi'de LGS maratonuna ücretsiz eğitim desteği
        Büyükşehir Beşevler'de altyapıyı yeniliyor
        Büyükşehir Beşevler'de altyapıyı yeniliyor
        Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın paniği
        Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın paniği
        12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar
        12 saatlik Atatürk nöbetinde gözyaşlarını tutamadılar
        Kontrolden çıkıp ağaca böyle çarptı: 1'i ağır 4 yaralı Metrelerce sürüklend...
        Kontrolden çıkıp ağaca böyle çarptı: 1'i ağır 4 yaralı Metrelerce sürüklend...