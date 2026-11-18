Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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