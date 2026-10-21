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        Kestel Belediyesi Dahi Çocuk Akademisi'nde yeni dönem başladı

        Kestel Belediyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Dahi Çocuk Akademisi'nde yeni eğitim dönemini başlattı. Resimden dramaya, İngilizceden mental aritmetiğe uzanan farklı atölyelerde eğitim alan çocuklar, öğrenmenin heyecanını yaşarken geleceğe güçlü adımlarla hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kestel Belediyesi Dahi Çocuk Akademisi'nde yeni dönem başladı

        Kestel Belediyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Dahi Çocuk Akademisi’nde yeni eğitim dönemini başlattı. Resimden dramaya, İngilizceden mental aritmetiğe uzanan farklı atölyelerde eğitim alan çocuklar, öğrenmenin heyecanını yaşarken geleceğe güçlü adımlarla hazırlanıyor.

        Kestel Belediyesi, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlayan çalışmalarını Dahi Çocuk Akademisi ile sürdürüyor. 710 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde yeni dönem başladı. Çocukların bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, düşünme becerilerini geliştirmelerine ve farklı alanlarda deneyim kazanmalarına imkân sunan akademi, zengin eğitim içeriğiyle dikkat çekiyor. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Kestel Belediyesi, akademi bünyesinde sunduğu çok yönlü eğitim programıyla çocukların yalnızca akademik gelişimlerine değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de katkı sağlıyor.

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        Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dahi Çocuk Akademisi’nde yeni dönemle birlikte resim, drama, İngilizce, mental aritmetik ve masal atölyelerinde eğitimler başladı. Kestel Belediyesi’nin çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla sunduğu eğitimlerde öğrenciler, resim atölyesinde hayal güçlerini sanatla buluştururken drama çalışmalarıyla kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştiriyor. Öte yandan İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenimine adım atan çocuklar, mental aritmetik çalışmalarıyla dikkat, odaklanma ve problem çözme becerilerini güçlendiriyor. Masal atölyesinde ise dinleme, anlama ve düşünme becerilerini destekleyen etkinliklerle buluşuyor.

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        Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Dahi Çocuk Akademisi’nin yeni eğitim dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların erken yaşta yeteneklerini keşfetmelerinin ve nitelikli eğitim imkânlarıyla buluşmalarının önemine vurgu yaptı. Eğitime yönelik yatırımları ilçenin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak gördüklerini belirten Başkan Erol, şu ifadeleri kullandı;

        "Çocuklarımızın yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü ve donanımlı bireyleri olarak yetişmesini önemsiyoruz. Kestel Belediyesi olarak her çocuğumuzun ilgi alanlarını keşfedebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve kendisini farklı alanlarda ifade edebileceği imkânlar oluşturmak için çalışıyoruz. Dahi Çocuk Akademimizde başlattığımız yeni eğitim dönemiyle evlatlarımızı bilim, sanat ve farklı öğrenme alanlarıyla buluşturuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, çocuklarımızın özgüvenlerini ve üretkenliklerini destekleyen projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Kestel’in geleceği, bugün çocuklarımızın hayallerine sunduğumuz imkânlarla şekillenecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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