TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde börek ikram etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde vatandaşlara börek ikram etti.

"Fetheden Lezzetler" temasıyla düzenlenen festivale katılan Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte vatandaşlara börek ikramında bulundu.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yoğun ve güzel geçtiğini söyledi.

Bir gazetecinin "Özgür Özel'in dün Bursa ziyaretinde ikram edilen bir böreği geri çevirmesi çok konuşuldu. Siz de bugün vatandaşlara börek ikram ettiniz. Ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Varank, şunları kaydetti:

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"Görüntüleri izledim, geri çevirmenin biraz ötesindeydi maalesef. Adeta vatandaşı azarlarcasına, itiş kakışta, ikramda bulunan bir vatandaşa böyle davranmak... Daha sonra sizler de izlemişsinizdir. Soru soran bir vatandaşa 'Allah kahretsin' diyerek bela okumak aslında bir siyasetçinin yapmaması gereken işler. O görüntülerden hem rahatsız oldum hem üzüldüm. Eskisi de yenisi de, bu arkadaşlar siyasette rol yaparak bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar. Dolayısıyla figüranları olmayınca, senaryo olmayınca, senaryonun haricinde bir vatandaş yanlarına yaklaştığında gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarıyorlar. Ben üzüldüm. Vatandaşlarımızla nasıl konuşulması gerektiğini bilebilecek tecrübesi olan bir siyasetçi. Bu arkadaşlar maalesef hep bir oyunun içerisindeler. Kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar. Siyasette samimiyet önemli. Vatandaşların soruları olacak, size ikramlarda da bulunmak isteyecekler. Vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini, nasıl hemhal olunması gerektiğini bilmek gerekiyor. Böreği yemek ona nasip olmadı ama burada birçok vatandaşımız Bursa’nın lezzetlerini tatmış oldu. Herkese Bursa'nın lezzetlerini tatmak da nasip olmaz."

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- "Bursaspor ortak bir değer"

Varank, Bursaspor'un Bursa'nın ortak değeri olduğunu söyledi.

Bursaspor'un siyasi tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini savunan Varank, takımın geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından farklı siyasi görüşlerden ve iş dünyasından temsilcileri bir araya getirdiğini belirtti.

Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik ile güzel bir ivme yakaladığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Süper Lig'e çıkabilmek. Muhalefetiyle, iktidarıyla herkes bu işe destek vermeye çalışıyor. Götürüp de bu işi bir partinin konusu yapmak, bir kişinin konusu yapmak aslında Bursaspor'a, Bursa'ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Ben gerçekten buna cevabın da kendisini destekleyenler tarafından verilmesi gerektiğine inanıyorum. Geçen sene şampiyon olduktan sonra biz hep beraber bir fotoğraf paylaştık. Burada muhalefetten arkadaşlar, iktidardan arkadaşlar, farklı belediye başkanlarımız, iş dünyası... Hepsi o fotoğrafa girdi, birlik beraberlik görüntüsü verdi. Özgür Özel gibi insanlar bu birlik beraberliği bozamazlar. Bursaspor'un şampiyon olması, Süper Lig'e çıkması için yine bütün şehirle, muhalefetiyle, iktidarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Burada en büyük haksızlık stada giden taraftarımıza yapılıyor. İş dünyası çok büyük destekler veriyor, onlara yapılıyor. Sahada ter döken futbolcularımıza bu haksızlık yapılıyor. Hedefimiz şampiyonluk, Bursaspor bunu hak ediyor."