SERGEN SEZGİN - Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki otel, tesis ve misafirhaneler yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'da, yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesis işletmecileri, hem kar yağışını hem de misafirlerini bekliyor.

Uludağ'da 2 farklı bölgedeki otellerde konaklama imkanı bulabilecek tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluğundaki 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesislerini kullanabilecek.

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Kayak pistlerinin dışında bulunan Sarıalan mevkisinde etrafı çam ağaçlarıyla örtülü bungalovlardan oluşan orman köşkleri de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Turizmciler, 18 Aralık'ta başlaması öngörülen yeni sezonun verimli geçeceğini umut ediyor.

- "Rota kaydı ve 3 boyutlu haritalar da ekledik"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Sorumlusu Burak Beceren, AA muhabirine otellerin 11 Aralık itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Bazı otellerin 12 ay boyunca açık olduğunu dile getiren Beceren, bölgede Uludağ Alan Başkanlığı'nın koordinesinde bazı yeniliklerin yapıldığını, pistlerdeki taş ve kayaların kaldırılmasıyla az kar yağışına rağmen de kayak yapılabileceğini anlattı.

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Beceren, Uludağ'da yıkılan 2 otelin yerine Uludağ Alan Başkanlığı tarafından bazı projelerin düşünüldüğünü belirterek, "Her türlü oluşabilecek afet duruma karşı da tedbirlerimiz alındı. Mevcutta itfaiye ve sağlık istasyonlarımız var. Ani müdahaleler için 24 saat görev alıyorlar. Uludağ küçük bir şehir gibi." dedi.

Otellerin eksiklerini tamamladığını ifade eden Beceren, şöyle devam etti:

"Uludağinfo' adında bir web sitesi ve mobil uygulama da geliştirdik. Bu uygulamaya bu yıl yeni özellikler kazandırdık. Burada ziyaretçiler her türlü bilgiye ulaşabilecek. Rota kaydı ve 3 boyutlu haritalar da ekledik. Çeşitli etkinlikler ziyaretçilere açıldı. Acil durumlar için de bildirim yapılması için bir özellik ekledik. Tüm otellerimiz yeni sezona hazır. Erken rezervasyonlarımız da başladı. Sezonluk biletler de satışa çıktı. Bu sezondan umutluyuz. Geçen seneki beklentileri geçmeyi hedefliyoruz."

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- "Misafirlerimiz Uludağ'ı tercih ediyorlar, biz de bundan mutluyuz"

Uludağ'daki bir otelin sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu da aylar öncesinden başladıkları hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Afet önlemlerine önem verdiklerini vurgulayan Kamburoğlu, "İşletmeler olarak üzerimize düşen görevleri devlet kontrolü nezaretinde de yerine getiriyoruz." dedi.

Kamburoğlu, Uludağ'ın Türkiye'nin en gözde kış turizmi merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önceki yıllara göre erken rezervasyon taleplerini gayet iyi alıyoruz. Şu anda yüzde 25'in üzerine çıktık. Uludağ için bu kışın dolu ve yoğun geçeceği görünüyor. Uludağ kış turizminin başlangıç noktası. Nesiller boyu, üçüncü nesil, bir sonraki nesil torunlara kadar Uludağ alışkanlığı var insanlarda. Lokasyon olarak İzmir, İstanbul, Eskişehir gibi büyük şehirlerin ortasındayız. Osmangazi Köprüsü'yle ulaşım çok kolay. Özellikle İstanbul'dan yaklaşık 2 saatte burada oluyorsunuz. Uludağ'ın tabii ki kendi özel bir tabiatı var. O yüzden misafirlerimiz Uludağ'ı tercih ediyorlar, biz de bundan mutluyuz."

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- "Güzel bir kar yağışı olursa sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum"

Orman köşklerinin işletme müdürü Eray Özenoğlu da kış sezonuna hazır olduklarını ve yoğun kar yağışlarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Geçen sezonu verimli geçirdiklerini hatırlatan Özenoğlu, şunları kaydetti:

"Yine güzel bir kar yağışı olursa sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar da biraz bunu bekliyor. Hem şubatta hem de martta sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum. Uludağ önemli bir destinasyon merkezi. Özellikle 'kış turizminin başkenti' diyebileceğimiz bir yer. En eski kayak turizm merkezi. Doğası, ortamı o yüzden insanların burayı cezbeden bir özelliği var. O yüzden burayı tercih ediyorlar. Erken rezervasyonlara başladık. Karın yağmasıyla beraber hızlanacağını düşünüyorum."