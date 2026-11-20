Bursa'da Yataş'tan yatak ve baza takımı satın alan bir vatandaş, ürünlerdeki kusurlar nedeniyle başvurduğu Tüketici Hakem Heyetinden lehine karar çıkmasına rağmen sorunun çözülmediğini öne sürdü. Daha önce de aynı markadan aldığı koltuk takımı nedeniyle benzer mağduriyet yaşadığını belirten tüketici, "Hakem heyeti kararının bile dikkate alınmadığı bir yerde tüketicinin hakkını kim koruyacak" diyerek tepki gösterdi.

Yaklaşık 6 ay önce Yataş markasından yatak, baza ve başlık satın alan bir vatandaşın yaşadığı sorun, tüketici haklarının uygulanmasını yeniden gündeme getirdi. İddiaya göre, ürünler satın alındığı günden itibaren bazadan ciddi derecede gıcırtı sesleri gelmeye başladı. Bazanın üzerine oturulduğunda veya yatıldığında seslerin dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten tüketici, bu nedenle rahat bir şekilde uyuyamadığını ifade etti. Üründeki sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. Bazanın başlığının yaklaşık 12 santimetre eğri kesildiğini ve kusurun gözle görülür şekilde belli olduğunu belirten vatandaş, yaşadığı sorunların giderilmesi için firma yetkilileriyle defalarca iletişime geçti.

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Teknik servis değişim gerektiğini belirtti

Şikayet üzerine adrese gelen teknik servis ekiplerinin ürünleri incelediğini ve sorunları tespit ederek değişim gerektiğini bildirdiğini öne süren tüketici, buna rağmen işlemin gerçekleştirilmediğini iddia etti. Servis yetkililerinin değişim için İstanbul'daki merkezden onay alınması gerektiğini belirterek adresten ayrıldığını anlatan vatandaş, bu aşamadan sonra çözüm arayışının sonuçsuz kaldığını söyledi. Teknik servisi defalarca aramasına rağmen sonuç alamadığını belirten tüketici, Yataş'ın satış noktası olan Edalar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile de görüştü. Ancak burada da istediği sonucu elde edemediğini ifade eden vatandaş, Yataş müşteri hizmetleri ve İstanbul'daki merkezle yaptığı görüşmelerde tarafların sorumluluğu birbirine yönlendirdiğini öne sürdü.

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Hakem heyeti tüketiciyi haklı buldu

Aylar süren girişimlerinden sonuç alamayan vatandaş, çareyi Tüketici Hakem Heyetine başvurmakta buldu. Yapılan incelemenin ardından heyet, tüketici lehine karar vererek ürünün değiştirilmesine hükmetti. Kararın imzalı örneğinin elinde bulunduğunu belirten vatandaş, söz konusu kararı hem Edalar Tekstil'e hem de Yataş merkezine WhatsApp ve eposta yoluyla ilettiğini söyledi. Ancak iddiasına göre, hakem heyetinin kararına rağmen taraflar arasında sorumluluk tartışması devam etti ve ürün değişimi gerçekleştirilmedi. Avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlatacağını, yasal şartların oluşması halinde yargılama ve vekâlet giderlerini de karşı taraftan talep edeceğini bildirdiğini belirten tüketici, buna rağmen kendisine herhangi bir çözüm sunulmadığını ileri sürdü.

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Aynı markadan ikinci kez mağduriyet iddiası

Yaşadığı mağduriyetin ilk olmadığını belirten vatandaş, geçtiğimiz yıllarda yine Yataş markasından satın aldığı koltuk takımında da sorun yaşadığını anlattı. Söz konusu ürünün değiştirilmesi için de Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kaldığını ifade eden tüketici, koltuk takımının değişiminin yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından gerçekleştiğini söyledi. Önceki tecrübesine rağmen markanın bilinirliğine ve reklamlarına güvenerek yeniden alışveriş yaptıklarını belirten vatandaş, bu kez de benzer bir süreçle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Yaşadığı soruna tepki gösteren tüketici, asıl mağduriyetinin yalnızca kusurlu ürünlerden değil, tüketici lehine verilen resmî kararın uygulanmamasından kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Bir vatandaş parasını vererek ürün satın alıyor. Ürün kusurlu çıkıyor. Garanti kapsamında çözüm arıyor, sonuç alamıyor. Tüketici Hakem Heyetine başvuruyor, heyet vatandaşı haklı buluyor. Buna rağmen kararın gereği yerine getirilmiyorsa vatandaş hakkını nerede arayacak? Tüketici Hakem Heyeti kararları ne işe yarıyor? Garanti belgesi hangi güvenceyi sağlıyor? Vatandaşın hakkını aramak için aylarca, hatta yıllarca mücadele etmesi mi gerekiyor."