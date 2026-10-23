Bu park çocukları tarihte yolculuğa çıkartıyor

Çorum'da 4 bin 650 metrekarelik alanda kurulan "Arkeopark" düzenlenen törenle açıldı. Hitit medeniyetinden esinlenerek tasarlanan park, çocukların kazı deneyimi yaşayabileceği alanlarıyla tarih, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Çorum Belediyesi, tematik park projelerine devam ediyor. Bu çerçevede, üçüncü tematik parkı olan "Arkeopark"ı çocukların hizmetine açtı. Üçtutlar Mahallesi İsmet Çenesiz Camii yanında, 4 bin 650 metrekarelik alanda kuruşan parkta Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 3 bin metrekare yeşil alan, 225 metrekare çocuk oyun alanı, 40 metrekare kazı alanı ve 120 metrekare kumul yüzey sergi alanı oluşturuldu. Tasarımında Hitit medeniyetinin izlerinin öne çıkarıldığı parkta, heykeller, rölyefler, Hüseyin Dede Vazosu’nun imitasyonu ile Boğazkale Müzesi, Çorum Müzesi ve Elvan Çelebi köyünden getirilen arkeolojik eserler yer alıyor. Arkeopark sayesinde çocukların arkeolojik kazı deneyimi yaşayarak tarihi keşfedecekleri hedefleniyor.

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Park düzenlenen törenle açıldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

"Hem hayal var hem de bunları hayata geçirecek imkan var"

Açılış töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bütün güzellikler emek, plan, proje, kaynak ayırmayı gerektirir. Temenniyle olmaz. Evet, önce hayal edeceğiz, sonra da bunu gerçeğe dönüştürmek için gayret göstereceğiz. Bunların tamamı çok şükür belediyemizde var. Hem hayal var hem de bunları hayata geçirecek imkan var. Yaklaşık 5 dönüm şehrin göbeğinde, kalbinde bir taraftan yeşilliğiyle oksijenimize katkıda bulunacak. Bir taraftan da çocuklarımız burada gönül rahatlığıyla eğlenecekler" dedi.

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"Beton yığını olmasın, parklarımız yeşil alanlar olsun"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kentte yaklaşık 270 tane park olduğunu belirterek, "Standart parklar elbet yapmaya devam edeceğiz ama 'mutlaka tematik parklar da yapalım' demiştik. Üç tane vaat etmiştik. Üç vaadimizin üçüncüsünü bugün itibariyle tamamlayoruz. Bundan sonra tematik parklar yapmaya devam edeceğiz. Parkımızın büyüklüğü 4 bin 650 metrekare. 3 bin metrekaresi tamamen çimler ve yeşil alan. Parklarımız, beton yığını olmasın istiyoruz, yeşil alanlar olsun. Çocuklar çıplak ayaklarıyla, büyükleriyle beraber o yeşil alanlarda yürüyebilsinler, eğlenebilsinler. Bu anlamda da 4 bin 600 metrekarenin 3 bin metrekaresi yeşil alanın. Bir kısmı sergi alanları. Burada sergilediğimiz 39 tane orijinal, arkeolojik eserin getirilmesi onlar sayesinde oldu. Devletimiz izin verdi. Oradan 39 parça getirdik ve burada sergi alanlarında inşallah bunları sergiliyoruz. Her yıl Ekim ayının 3. Cumartesi günü Dünya Arkeoloji Günü, Dünya Arkeoloji Günü'nü de yürekten, gönülden kutluyorum" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından park açıldı. Protokol üyeleri parkta incelemelerde bulundu. Parkın açılmasının ardından çocuklar oyun alanlarında oynayıp, adeta arkeolog gibi kazı yapma fırsatı buldu.