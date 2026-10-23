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        Çorum'da su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Çorum'da su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.M. idaresindeki 06 CBJ 71 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, kanala inen ekipler tarafından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede yapılan kontrolde, M.M'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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