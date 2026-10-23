Çorum'da Masal Şenliği düzenlendi

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Müzik öğretmenleri Orhan Karaiba ve Tülay Demirbaş’ın seslendirdiği türküler ise Anadolu’nun ezgilerini çocuklarla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen programda çocuklara masal okundu, müzik dinletisi sunuldu.

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