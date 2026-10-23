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        Çorum'da Masal Şenliği düzenlendi

        Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Masal Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Çorum'da Masal Şenliği düzenlendi

        Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Masal Şenliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen programda çocuklara masal okundu, müzik dinletisi sunuldu.

        Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesi ve geleneksel masalların yaşatılması amacıyla düzenlenen programda Hitit Üniversitesinden Doç. Dr. Atiye Nazlı, "Ayağına diken batan serçe" masalını anlattı.

        Müzik öğretmenleri Orhan Karaiba ve Tülay Demirbaş’ın seslendirdiği türküler ise Anadolu’nun ezgilerini çocuklarla buluşturdu.

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        Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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