Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Çorum Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Program kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edildi.

        Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca, Çorum Valiliğince Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Çorum'da Masal Şenliği düzenlendi
        Çorum'da Masal Şenliği düzenlendi
        Çorum'da kaybolan bir kişi ekiplerce bulundu
        Çorum'da kaybolan bir kişi ekiplerce bulundu
        Çorum'da kaçak içki üreten 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'da kaçak içki üreten 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
        Çorum'da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
        Çorum'da kaybolan alzaymır hastası, dere yatağında sağ bulundu
        Çorum'da kaybolan alzaymır hastası, dere yatağında sağ bulundu
        Çorum'da çıkan yangında iki ev küle döndü
        Çorum'da çıkan yangında iki ev küle döndü