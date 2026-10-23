Çorum'da kaybolan bir kişi ekiplerce bulundu

D.D, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl AFAD Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmada D.D'nin Çorum Barajı çevresinde olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.