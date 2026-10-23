Çorum FK, Göztepe maçı mesaisini sürdürdü

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanın günün ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından topla çalışmalara geçildi. Programın ana bölümünde 5’e 2 rondo çalışması uygulandı. Kırmızısiyahlılar, bu bölümde topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon üzerinde durdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.