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        Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenmanın devamında futbolcular topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon gelişimi için 5’e 2 rondo çalışması yaptı.

        Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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