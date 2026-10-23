Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kazada kavşaktaki bir sinyalizasyon lambası da zarar gördü.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile sağlık personeli Zehra C. (18) ve Ülkü N.G. (23), ambulansta bulunan yoğun bakım hastası Ali S. (80) ve refakatçisi Sultan Y. (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.