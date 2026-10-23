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        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Çorum'da otomobil ile ambulansın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Çorum'da otomobil ile ambulansın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, SamsunAnkara karayolu Çevreyolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. (19) idaresindeki 19 EY 108 plakalı otomobil ile E.Y. (24) yönetimindeki 19 EP 542 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık personelleri Z.C. (18) ve Ü.N.G. (23), hasta ile refakatçi oldukları öğrenilen S.Y. (56) ile A.S. (80) yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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