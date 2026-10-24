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        Çoçukları için yıllarca azmetti, şimdi 29 bin nüfuslu ilçede iki restoran işletiyor

        Çorum'un Alaca ilçesinde yıllarca farklı işlerde çalışan 43 yaşındaki Dilek Kaya, daha sonra arkadaşlarının yönlendirmesiyle sanayi sitesinde restoran açtı. Yıllarca azmederek çalışan Kaya, kurduğu iki restoranı çocuklarıyla birlikte işletiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Çoçukları için yıllarca azmetti, şimdi 29 bin nüfuslu ilçede iki restoran işletiyor

        Çorum’un Alaca ilçesinde yıllarca farklı işlerde çalışan 43 yaşındaki Dilek Kaya, daha sonra arkadaşlarının yönlendirmesiyle sanayi sitesinde restoran açtı. Yıllarca azmederek çalışan Kaya, kurduğu iki restoranı çocuklarıyla birlikte işletiyor.

        Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Dilek Kaya, uzun yıllar ilçede farklı işlerde çalıştıktan sonra biriktirdiği parayla bir oto galeriye ortak oldu. Dolandırıldığını söyleyen Kaya, bu işte başarısız olduktan sonra arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir restoran açmaya karar verdi. Yaklaşık 29 bin nüfuslu ilçedeki sanayi sitesinde, 11 yıl önce kendi restoranını açan Kaya'nın yaptığı yemekler kısa süre içersinde büyük ilgi görmeye başladı. Kızı ve oğlunun desteğiyle her geçen gün müşteri sayısı artan Dilek Kaya, ilçe merkezinde ikinci restoranını açtı. Sulu yemek çeşitleri, pide, lahmacun ve ızgara gibi yemekler yapan Dilek Kaya, azmiyle ilçedeki kadınlara da örnek oluyor. Dilek, ilçede yaşayan vatandaşlara da istihdam imkanı sağlıyor.

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        "İlk başlarda kadın olarak çok büyük bir tepki gördüm"

        Restoranı açmadan önce maddi olarak zorlu dönemlerden geçtiklerini belirten Dilek Kaya, " 11 yıldır bu işin içerisindeyiz. Sıkıntılı süreçlerimiz, bazı problemlerimiz vardı. Çok büyük bir iş kaybettim. İş kaybettikten sonra icralık oldum. Ondan sonra arkadaşlarım, ‘gel biz de bu işi yapalım’ demesiyle, teşvik etmesiyle böyle bir işe kalkıştık. Sonra ustamız vardı, elemanlarımız vardı. Usta ve elemanlar gittikten sonra bu iş bana kaldı. Yani 11 yıldır kendim yapıyorum. Bir yıldır ustayla beraber yapıyorum ama 10 senedir kendim yaptım. Bu işten önce sürücü kursunda çaycı olarak işe başladım. Sonra usta öğreticilik, müdürlük yaptım. Daha sonrada başka bir sürücü kursuna ortak oldum ve işi zirvesinde bıraktım. Sonra Alaca dışındaki oto galeriye ortak oldum, orada dolandırıldım. Ondan sonra bu serüvenimiz başladı. Ben bu sektöre sanayide başladım. Sanayide ilk kadın çalışan ve ilk kadın olarak bu sektörde vardım. Sanayide benim iş yerim hala devam ediyor. İlk şubemiz orası olduğu için ilk başlarda kadın olarak çok büyük bir tepki gördüm. Çünkü oto sanayi ortamında kadınların olması iyi karşılanmıyordu. Ama ben hepsini aştım. Çok güzel tepkiler alıyorum ve burası ikinci şubemiz oldu" dedi.

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        "Ben iki çocuğum için mücadele ettim"

        En büyük destekçilerinin çocuklarının olduğunu ifade eden Kaya, "Özellikle Alaca dışından gelenlerin çok büyük takdirini topluyoruz. Izgara bölümü, pide, lahmacun bölümümüz var, sulu yemek çeşitlerimiz var. Bizde et döner, tavuk döner, hepsi bulunuyor. Bulunmayan yok.. Serpme kahvaltısından akşam yemeğine kadar hepsi mevcuttur. Kızım her şeyde benim yanımda oldu. 11 yıldır benim yanımda. Kendisi hukuk okuyor. Öğrenci olmasına rağmen öğrencilik hayatını dondurup benim yanımda kaldı, çok büyük destekleri var. Her zaman benim yanımda. Bugüne kadar en büyük destekçim kızım ve oğlum oldu. Ben iki çocuğum için mücadele ettim. Kadınlar da çocukları için ve kendileri için ayakta kalmak zorundalar ve bence onun için mücadele etsinler" diye konuştu.

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        "Güzel bir patron, iyi bir anne"

        Dilek Kaya'nın kızı Asena Esmanur Diricanlı da, "Annem bu işe başlayacağını söylediği zaman her zaman olduğu gibi biz de yanında olduk, destek olduk. Bence güzel bir duygu. Çünkü eğer ben burada olmamış olsaydım annemle fazla vakit geçiremezdim. Çünkü annem işten çok geç çıkıyordu. O yüzden her şeyi beraber yapıyoruz, arkadaş gibiyiz. Ne olursa olsun, bir şey olduğunda ben anneme, annem de bana anlatır. Beraber çalışıyoruz. O bir şeyleri hazırlar, ben götürürüm. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapıyoruz. Güzel bir patron, iyi bir anne. Bugüne kadar her şeyi tek başına yaptı. O yüzden de zaten, biz sürekli yanında olmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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