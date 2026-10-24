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        Çorum FK, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Çorum FK, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte ayak parmağındaki kırık nedeniyle sakatlığı bulunan Fred'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Gaziantep FK'yi deplasmanda, Çaykur Rizespor'u evinde yenerek 3'er puan alan Çorum ekibi, Göztepe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla haftaya 7. sırada girdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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