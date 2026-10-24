Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular 5'e 2 rondo çalışması yaptı. Daha sonra antrenmanda topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon uygulamaları üzerinde duruldu.

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