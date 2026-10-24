Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular 5'e 2 rondo çalışması yaptı. Daha sonra antrenmanda topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon uygulamaları üzerinde duruldu.
Çorum FK kafilesi saat 14.30'da uçakla İzmir'e gidecek.
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