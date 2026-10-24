Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.

        İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Çoçukları için yıllarca azmetti, şimdi 29 bin nüfuslu ilçede iki restoran i...
        Çoçukları için yıllarca azmetti, şimdi 29 bin nüfuslu ilçede iki restoran i...
        Çorum FK, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Çorum FK, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: LPG tankı yola savruldu
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: LPG tankı yola savruldu
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Bu park çocukları tarihte yolculuğa çıkartıyor
        Bu park çocukları tarihte yolculuğa çıkartıyor
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı