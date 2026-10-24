Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı

Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Araçta yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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