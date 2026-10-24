Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift gözaltına alındı
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.
Giriş: 24.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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