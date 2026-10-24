Çorum'da 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Çorum'un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili karı koca oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum’un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili karı koca oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Çorum’un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin, dikkat çekmemek amacıyla yanlarında çocuklarıyla birlikte seyahat ettikleri değerlendirildi. Konuyla ilgili, karıkoca oldukları öğrenilen M.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.
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