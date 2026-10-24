Çorum FK, Göztepe maçına hazır
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Antrenmanın devamında futbolcular topa sahip olma, pas bağlantıları ve çabuk reaksiyon geliştirme çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan antrenmanla Çorum ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın ardından kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla İzmir'e gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.