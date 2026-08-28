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        Çorum FK, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Çorum FK, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i renklerine kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder ile 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Açıklamada, milli futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilerek, "Cengiz Ünder, futbol altyapısına Bucaspor'da başladı ve gelişimini Altınordu'da sürdürdü. Profesyonel kariyerinde Altınordu ve İstanbul Başakşehir formalarını giyen Ünder, daha sonra İtalya'nın Roma takımına transfer oldu. Kariyerinin devamında İngiltere'de Leicester City, Fransa'da Olimpik Marsilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles FC formaları giyen milli futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarında da yer aldı. Cengiz Ünder, A Milli Takım formasıyla da uluslararası karşılaşmalarda görev yaptı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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