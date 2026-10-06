Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'un lezzetleri İspanya'da uluslararası şeflere tanıtıldı

        Çorum'un lezzetleri İspanya'da uluslararası şeflere tanıtıldı

        Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri ırgat böreği ve zeytinyağlı sarma, İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen Gastronomika Kongresi'nde uluslararası şeflere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Çorum'un lezzetleri İspanya'da uluslararası şeflere tanıtıldı

        Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri ırgat böreği ve zeytinyağlı sarma, İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen Gastronomika Kongresi'nde uluslararası şeflere tanıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği San Sebastian Gastronomika 2026 kapsamında "Show Cooking" ve "Miramar Sarayı Daveti" adında iki özel etkinlik yapıldı.

        Kongrenin "Show Cooking" etkinliğinde, katılımcıların önünde kentin coğrafi işaret tescilli ırgat böreği ile yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinciyle hazırlanan zeytinyağlı sarması yapıldı.

        REKLAM

        Çorum Belediyesinin şeflerince hazırlanan iki lezzet daha sonra katılımcılara ikram edildi.

        Lezzetlerin hazırlanışının yanı sıra yemeklerin hikayeleri, geleneksel hazırlanış teknikleri ve Anadolu mutfağındaki yeri ve önemi de anlatıldı.

        Miramar Sarayı'nda düzenlenen özel davette ise leblebi unu ile hazırlanan pankek, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi, Osmancık ve İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar, gastronomi dünyasının seçkin isimleriyle buluştu.

        Çorum'un yöresel ürünlerini ve geleneksel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulan davetlilere, ürünlerin üretildiği coğrafya, kullanılan yerel malzemeler ve geleneksel mutfak kültürü hakkında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay'ın Alaca'daki kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan...
        Türk Kızılay'ın Alaca'daki kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan...
        Çorum'un 40 çeşit ürünü İspanya'da dünyaya tanıtılıyor
        Çorum'un 40 çeşit ürünü İspanya'da dünyaya tanıtılıyor
        Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da zirai donun zarar verdiği cevizde bu yıl çiftçiler kaliteden memnu...
        Çorum'da zirai donun zarar verdiği cevizde bu yıl çiftçiler kaliteden memnu...
        Çorum'da yanan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan samanlık kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı