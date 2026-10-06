Çorum'un lezzetleri İspanya'da uluslararası şeflere tanıtıldı

Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri ırgat böreği ve zeytinyağlı sarma, İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen Gastronomika Kongresi'nde uluslararası şeflere tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği San Sebastian Gastronomika 2026 kapsamında "Show Cooking" ve "Miramar Sarayı Daveti" adında iki özel etkinlik yapıldı.

Kongrenin "Show Cooking" etkinliğinde, katılımcıların önünde kentin coğrafi işaret tescilli ırgat böreği ile yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinciyle hazırlanan zeytinyağlı sarması yapıldı.

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Çorum Belediyesinin şeflerince hazırlanan iki lezzet daha sonra katılımcılara ikram edildi.

Lezzetlerin hazırlanışının yanı sıra yemeklerin hikayeleri, geleneksel hazırlanış teknikleri ve Anadolu mutfağındaki yeri ve önemi de anlatıldı.

Miramar Sarayı'nda düzenlenen özel davette ise leblebi unu ile hazırlanan pankek, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi, Osmancık ve İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar, gastronomi dünyasının seçkin isimleriyle buluştu.

Çorum'un yöresel ürünlerini ve geleneksel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulan davetlilere, ürünlerin üretildiği coğrafya, kullanılan yerel malzemeler ve geleneksel mutfak kültürü hakkında bilgiler verildi.