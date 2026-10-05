Türk Kızılay'ın Alaca'daki kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan toplandı

"Çorum merkez başta olmak üzere ilçelerimizde kan bağışı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışına gösterdiği destek ve ilgi bizler için çok değerli."

Çorum merkez ve ilçelerinde kan bağışı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Güloğlu, şunları kaydetti:

Güloğlu, "Bu konuda birbirimize muhtacız. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına ve hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.

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