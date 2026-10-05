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        Türk Kızılay'ın Alaca'daki kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan toplandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezince düzenlenen iki günlük kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan bağışı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Türk Kızılay'ın Alaca'daki kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan toplandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezince düzenlenen iki günlük kan bağışı etkinliğinin ilk gününde 41 ünite kan bağışı alındı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konumlandırılan Kızılay'ın kan bağışı mobil aracında, 11.00-17.30 saatlerinde vatandaşlardan kan bağışı kabul edildi.

        Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu, AA muhabirine, kanın tek fabrikasının insan vücudu olduğunu söyledi.

        Güloğlu, "Bu konuda birbirimize muhtacız. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına ve hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.

        Çorum merkez ve ilçelerinde kan bağışı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Güloğlu, şunları kaydetti:

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        "Çorum merkez başta olmak üzere ilçelerimizde kan bağışı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışına gösterdiği destek ve ilgi bizler için çok değerli."

        Öte yandan kan bağışında bulunan vatandaşlara dijital termos hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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