Dodurga Belediyesi Sosyal Tesisi açıldı

Dodurga Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesis, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaptığı konuşmada, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtti. İlçeye sosyal yaşam alanı kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Çetinkaya, "Amacımız vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebilecekleri kaliteli sosyal alanlar oluşturmaktır." dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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