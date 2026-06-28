MHP Dodurga İlçe Başkanlığına Bekir Yarbaşı yeniden seçildi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Belediye Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı yeniden ilçe başkanı seçildi.



MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kongrelerin teşkilat içi birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, Bekir Yarbaşı ve yönetim kurulunu tebrik etti.



Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, ile belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve partililer de katıldı.

