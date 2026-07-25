Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarına Burdur kampında devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekip, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve aktivasyon çalıştı. Diyarbakır temsilcisinin pas, topa sahip olma ve duran top organizasyonlarının yanı sıra atletik koşu çalışmaları yapılan idmanı, çift kale maçla sona erdi.

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