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        Dicle Üniversitesi ile 7. Kolordu Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) ile 7. Kolordu Komutanlığı arasında savunma sanayisi alanında ortak araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi ile 7. Kolordu Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) ile 7. Kolordu Komutanlığı arasında savunma sanayisi alanında ortak araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda hazırlanan protokol için rektörlükte imza töreni düzenlendi.

        Törene, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, 7. Kolordu Komutanlığı 52'nci Bakım Fabrika Müdürlüğü adına Bakım Binbaşı İsmail Burak Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatun Özlem Güney katıldı.

        Protokol kapsamında, iki kurum arasında ortak AR-GE projelerinin yürütülmesi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, laboratuvar ile analiz imkanlarının etkin kullanılması ve akademik bilgi birikiminin sahaya aktarılması hedefleniyor.

        Öte yandan, DÜ akademik personeli ile öğrencilerinin 52'nci Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün faaliyet alanlarına yönelik proje, tez ve araştırma çalışmalarına katılımı teşvik edilecek, taraflar arasında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve ortak bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Protokolün, üniversite-sanayi entegrasyonunu güçlendirmesi, savunma sanayisi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

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