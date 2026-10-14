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        Diyarbakır Valiliğinden sağanak uyarısı

        Diyarbakır Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Diyarbakır Valiliğinden sağanak uyarısı

        Diyarbakır Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'ın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

        Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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