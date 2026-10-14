Diyarbakır Valiliğinden sağanak uyarısı

Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'ın merkez, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

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