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        Dicle Üniversitesi araştırma ortamı ve kalite alanlarında puanlarını yükseltti

        Dicle Üniversitesi (DÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda araştırma ortamı ve araştırma kalitesi alanlarındaki puanlarını yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi araştırma ortamı ve kalite alanlarında puanlarını yükseltti

        Dicle Üniversitesi (DÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda araştırma ortamı ve araştırma kalitesi alanlarındaki puanlarını yükseltti.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, dünya genelindeki sıralamada 2001+ bandında yer alan Dicle Üniversitesi'nin, araştırma alanlarındaki gelişimiyle öne çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Üniversitenin araştırma kalitesindeki puan artışı 5,9 olarak kaydedildi. Üniversite, dünya genelindeki sıralamada 2001+ bandında bulunurken araştırma alanlarındaki gelişimiyle öne çıktı. Araştırma kalitesinde dikkat çeken artış üniversitelerin eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm olmak üzere beş temel başlıkta değerlendirildiği sıralamada, Dicle Üniversitesi'nin araştırma göstergelerinde önceki yıla kıyasla ilerleme sağladı. Üniversitenin araştırma ortamı puanı 2026'da 9,2 iken 2027’de 10,5'e yükseldi. Araştırma kalitesi puanı ise 18,2'den 24,1'e çıktı. Böylece araştırma kalitesi göstergesinde 5,9 puanlık artış elde edildi. 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 142 üniversite yer aldı. Dicle Üniversitesi'nde araştırma göstergelerinde kaydedilen yükselişin, bilimsel üretimi artırma, araştırma altyapısını geliştirme ve nitelikli akademik çalışmaları destekleme yönündeki çabalar açısından önem taşıyor."

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