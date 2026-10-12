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        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentteki tarihi mekanlar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentteki tarihi mekanlar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Bakanlıkça düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 22. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 3. gününde çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

        Festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", Paşa Hamamı'nda "Gelenekten Geleceğe Usta Ellerin İzi Kültürel Miras ve Zanaat Sergisi", Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi'nde "İnsanlığın Ortak Mirası: 33 Medeniyet Mezopotamya" sergileri açıldı.

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        Yine atölye çalışmaları, tiyatro gösterimleri ve konserlerin yanı sıra çocuklar için Yenikapı Hançepek Meydanı'nda "Çocuk Köyü" kuruldu.

        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 13. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Sanatseverler, tuval üstüne yağlı boya ve akrilik boya çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        - Ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor

        Saint George Kilisesi'nde sergi açan erbane sanatçısı Hamza Kartal, AA muhabirine, ziyaretçilerin sergiye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Ziyaretçilerin memnun kaldığını anlatan Kartal, "Kültür Yolu Festivali'ne ilgi çok büyük. Diyarbakır'a özgü ve kendi enstrümanlarımla katıldım. Zaten kültürel enstrüman olduğu için çok ilgi çekiyor. Bu durum benim için çok gurur verici. Atmosfer, insanların tepkileri çok güzel." diye konuştu.

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        Seramik sanatçısı Zeynep Bahtiyar ise ilk defa Kültür Yolu Festivali'nde el emeğiyle hazırladıkları ürünlerini sergilediklerini belirtti.

        Sergiye ilginin yoğun olduğunu anlatan Bahtiyar, şunları kaydetti:

        "Ürünlerimiz çok beğeniliyor. İlk kez böyle bir sanat görüyorlar, diğer sanatlardan farklı olarak soğuk seramik. Sanatçılarla aynı atmosferi solumak harika. Çok sevindim. Bir dahaki festivalde yine burada olmayı çok isterim."

        "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezen Şefket Tayfur da serginin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

        Festival 18 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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