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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 18 bin 400 paket kaçak sigara, 182 paket ısıtılmış tütün mamulü, 21 elektronik eşya, 145 puro, 139 içi doldurulmuş makaron, 42 elektronik sigara ve 30 sahte kozmetik malzeme ele geçirildi.

        Yakalanan 22 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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